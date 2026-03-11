True crime da Netflix choca com história bizarra

Série reconstrói os acontecimentos que levaram ao desaparecimento de Esther e mostra como mensagens, vídeos e registros digitais passaram a ser peças-chave na investigação

Netflix "O Assassino do TikTok"



A Netflix acaba de apostar em mais um caso real capaz de deixar qualquer espectador arrepiado. A nova série documental “O Assassino do TikTok” mergulha em um crime chocante que mistura redes sociais, manipulação digital e uma investigação que se desenrola a partir de pistas deixadas na internet.

Lançada mundialmente em março de 2026 pela Netflix, a produção revisita o caso real do desaparecimento de Esther Estepa, uma mulher de 42 anos que conheceu um criador de conteúdo durante uma viagem na Espanha. O encontro aparentemente comum acabou se transformando em um mistério sombrio que mobilizou autoridades e a família da vítima.

A série reconstrói os acontecimentos que levaram ao desaparecimento de Esther e mostra como mensagens, vídeos e registros digitais passaram a ser peças-chave na investigação. Esses rastros online ajudaram os investigadores a montar o quebra-cabeça por trás do crime.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o influenciador José Jurado Montilla escondia um histórico criminal extremamente violento. Conhecido no passado pelo apelido de “Dinamita Montilla”, ele já havia sido condenado por assassinatos cometidos nos anos 1980 e chegou a cumprir décadas de prisão antes de ser libertado.

O caso ganhou novos contornos quando evidências encontradas no celular do suspeito levantaram dúvidas sobre sua versão dos fatos. O corpo de Esther foi encontrado meses depois, em uma área isolada próxima à cidade de Gandía, o que reforçou as suspeitas contra ele.

Com apenas dois episódios, “O Assassino do TikTok” rapidamente chamou a atenção do público ao explorar como as redes sociais podem revelar, ou esconder, verdades perigosas. O documentário se tornou um dos títulos mais comentados do catálogo da Netflix, alcançando posições de destaque entre as séries mais assistidas em vários países logo após a estreia.

Além de apresentar um caso real perturbador, a produção levanta uma questão que ecoa na era digital: até que ponto conhecemos realmente as pessoas que encontramos na internet?

Misturando depoimentos, reconstruções e evidências digitais, a série mostra como o universo das redes sociais pode ser um terreno fértil tanto para conexões quanto para perigos inesperados, uma combinação que tem conquistado os fãs de true crime ao redor do mundo.