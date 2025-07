Trump nu, diabo na cama e IA: ‘South Park’ volta ao ar com polêmica e irrita a Casa Branca

Sátira política, cenas explícitas e críticas geopolíticas marcam estreia da 27ª temporada da série animada; governo afirma que atração ‘não tem relevância há mais de 20 anos’

Reprodução/South Park Cena de Donald Trump na cama ao lado do diabo em "South ParK" deu o que falar



A Casa Branca reagiu nesta quinta-feira (24) com críticas ao programa de animação “South Park” após a estreia da 27ª temporada, cujo primeiro episódio apresenta uma sátira explícita ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cena mais comentada mostra uma versão gerada por inteligência artificial do político nu, arrastando-se pelo deserto e, em outro momento, deitado na cama ao lado do diabo, que rejeita suas insinuações, inclusive fazendo piada sobre o tamanho do órgão genital do personagem.

O porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, afirmou que “South Park” não tem “relevância há mais de 20 anos” e que o programa tenta “desesperadamente chamar atenção com ideias pouco inspiradas”. Rogers também defendeu o legado de Trump, dizendo que o ex-presidente “cumpriu mais promessas em seis meses do que qualquer outro presidente na história do país”, e que nenhuma produção de “quarta categoria” atrapalhará sua sequência de vitórias.

A estreia da nova temporada, que começou a ser exibida nos Estados Unidos em 23 de julho, traz ainda outras cenas que fazem referência a temas políticos atuais e polêmicos. No episódio “Sermão na Montanha”, Trump processa a cidade fictícia de South Park por 5 bilhões de dólares, alegando ofensa religiosa. Também aparece uma interação com o primeiro-ministro do Canadá, em que Trump ameaça bombardeios e confunde Irã com Iraque. A série ainda satiriza o envolvimento do ex-presidente com a lista de Jeffrey Epstein, com um diálogo entre Trump e o diabo sobre o assunto.

Os criadores de “South Park”, Trey Parker e Matt Stone, foram questionados sobre o episódio durante a San Diego Comic Con, onde disseram estar “terrivelmente arrependidos” — declaração que gerou risos na plateia. Eles revelaram que a Paramount tentou censurar a cena que mostra o órgão genital de Trump, mas não cederam. O episódio ganhou destaque também pelo contexto econômico. No mesmo dia da estreia, a Paramount fechou um acordo de 1,5 bilhão de dólares com a produtora de “South Park” para transmitir os episódios em sua plataforma de streaming pelos próximos cinco anos, com a promessa de 50 novos episódios.

A negociação ocorre em meio à tentativa da Paramount de aprovação governamental para uma fusão bilionária com a Skydance Media, empresa cujo CEO tem relação próxima com Trump. Na mesma quinta-feira, a Comissão Federal de Comunicações dos EUA aprovou a compra da Paramount pela Skydance, em um negócio avaliado em 8 bilhões de dólares. No Brasil, a nova temporada de “South Park” começou a ser exibida ao vivo pelo canal Comedy Central nesta sexta-feira (26) e chega ao serviço Paramount+ amanhã.

