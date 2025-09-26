‘Truque de Mestre 3’: Qual a história da sequência tão aguardada?
O filme chega aos cinemas no final de 2025 com o elenco original de volta
Truque de Mestre é sempre um fenômeno quando o assunto é bilheteria, e os fãs têm motivos de sobra para comemorar. A terceira parte da franquia chega aos cinemas no dia 13 de novembro e traz de volta o elenco original. Com Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Rosamund Pike e Justice Smith, a continuação da franquia desafia os ilusionistas em um truque que vai envolver a joia mais valiosa do mundo.
Os Quatro Cavaleiros, interpretados por Eisenberg, Harrelson, Franco e Fisher, estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma história cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas. A direção é de Ruben Fleischer (Zumbilândia, Venom; Uncharted – Fora do Mapa). A produção é da Lionsgate, e a Paris Filmes faz a distribuição nacional.
