‘Tudo em Família’: filme com Nicole Kidman e Zac Efron divulga trailer

Comédia romântica estreia no catálogo da Netflix no dia 28 de junho

Divulgação/Netflix A direção é de Richard LaGravenese e roteiro de Carrie Solomon.



A Netflix divulgou nesta quarta-feira (29) o primeiro trailer de “Tudo em Família”. O título estreia na plataforma no dia 28 de junho. Na trama, a vida de uma jovem assistente se transforma quando sua mãe começa a namorar uma estrela do cinema que, coincidentemente, é o seu chefe. Ao longo do filme, eles lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade. A comédia romântica é protagonizada por Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. A direção é de Richard LaGravenese e roteiro de Carrie Solomon.

Vejo o trailer: