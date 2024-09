‘Turma da Mônica – Origens’ emociona com foto do elenco

Série estreia em outubro no Globoplay contando com mais de uma linha temporal

Divulgação/Globoplay Malu Valle (Magali), Daniel Dantas (Cebolinha), Louise Cardoso (Mõnica), Dhu Moraes (Milena) e Paulo Betti (Cascão) estão no elenco



O Globoplay surpreendeu os fãs de Turma da Mônica ao postar a primeira imagem da nova série, “Turma da Mônica – Origens”. Na foto, os atores aparecem caracterizados na versão mais velha dos personagens icônicos e encantaram o público. A versão live-action vai contar com mais de uma linha temporal, já que mostrará os personagens, Mônica, Cascão, Cebolina, Magali e Milena quando todos se conheceram, durante as férias, e também os amigos muitos anos depois, já mais velhos. Com data de estreia marcada para 24 de outubro, no Globoplay, o elenco adulto promete emocionar, assim como o núcleo infantil.