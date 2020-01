‘Um Lugar Silencioso – Parte II’ ganha 1º trailer tenso; assista

Divulgação/Paramount Um Lugar Silencioso 2 tem Emily Blunt como protagonista novamente



Depois do sucesso do primeiro filme, “Um Lugar Silencioso – Parte II” ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (1). Dirigido e produzido novamente por John Krasinski, que estrelou o longa inicial, a estreia no Brasil está marcada para 19 de março.

No longa que abriu a franquia, em 2018, a família precisava sobreviver em um mundo pós-apocalíptico em que monstros perseguiam humanos por meio dos barulhos que eles faziam. Por isso, quem não quisesse ser dizimado pelos aliens tinha que manter o silêncio.

Agora, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam.

O trailer ainda mostra o personagem de Cillian Murphy, que, aparentemente, tenta ajudar os protagonistas.

Assista abaixo: