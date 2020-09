‘Um Maluco no Pedaço’ terá especial com Will Smith e demais no HBO Max

Reunião vai marcar o aniversário de 30 anos do lançamento da sitcom

Reprodução 'Um Maluco no Pedaço' foi exibido originalmente entre 1990 e 1996



A HBO Max confirmou que a série “Um Maluco no Pedaço” terá uma reunião de elenco no especial preparado para celebrar os 30 anos do lançamento da sitcom. Will Smith e os atores Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hillary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) e Alfonso Ribeiro (Carlton) e do DJ Jazzy Jeff (Jazz) já estão confirmados no projeto, que deve iniciar suas gravações a partir de 10 de setembro. A previsão é que o episódio especial estreie no final de novembro na plataforma streaming da emissora americana.

“Um Maluco no Pedaço” foi exibido originalmente entre 1990 e 1996, e fez muito sucesso no Brasil a partir do ano 2000 quando começou a ser exibido pelo SBT. No mês passado, foi anunciado que uma nova versão da sitcom seria realizada como drama. O reboot foi oferecido a serviços de streaming e está sendo disputado por Netflix, HBO Max, Peacock e outras plataformas. Ao contrário da série original, Smith não vai estrelar a nova versão, mas será um dos produtores. A ideia veio após um trailer de um reboot do programa viralizar no YouTube, no ano passado. O vídeo foi dirigido e criado por Cooper. Desde então, a equipe vem trabalhando no projeto, que deve ser atualizado mostrando os dramas da comunidade negra nos Estados Unidos.