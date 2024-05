‘Uma Ideia de Você’: casa de Anne Hathaway no filme pode ser alugada

Trama traz o encontro amoroso de uma mãe de 40 anos com um integrante de uma boyband; imóvel é localizado na cidade de Atlanta, nos EUA

Reprodução/Warner O filme "Uma ideia de você" é baseado no livro de Robinne Lee



“Uma Ideia de Você”, está disponível para aluguel no A casa da personagem de Anne Hathaway no filmeestá disponível para aluguel no Airbnb . Solène, uma mãe solteira de 40 anos, mora em Silver Lake, na Califórnia, Estados Unidos . Porém, o local real onde foram gravadas as cenas da personagem fica em Atlanta. Apesar da localização diferente, a residência, por dentro e por fora, é idêntica a do filme. Segundo o anúncio no Airbnb, a casa tem 2 andares onde constam três quartos, três banheiros, uma cozinha, uma sala de estar, sala de jantar, um escritório e a área de lavanderia. A diária no local custa U$ 380por noite, aproximadamente R$ 1950.

O filme “Uma ideia de você” é baseado no livro de Robinne Lee. A trama gira em torno de Solène, uma mãe solteira que se envolve com Hayes Campbell, o vocalista de uma boyband, vivido por Nicholas Galitzine. A adaptação do livro tem chamado atenção pelo suposto paralelo com a vida de Harry Styles, ex-membro do One Direction, que também é conhecido por se relacionar com mulheres mais velhas. A autora, Robinne Lee, já mencionou Styles como inspiração, ao lado de seu marido e do príncipe Harry, mas tenta se distanciar dessa associação. O diretor Michael Showalter, responsável pelo roteiro ao lado de Jennifer Westfeldt, destaca a química entre os personagens como um dos pontos fortes da trama. Galitzine, conhecido por sua atuação em “Vermelho, branco e sangue azul”, não se incomoda com as comparações com Styles e destaca a amizade desenvolvida durante as filmagens.

Publicado por Luisa Cardoso

*Conteúdo produzido com auxílio de IA