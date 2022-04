‘Uma Noite na Broadway’: Conheça o espetáculo que reúne sucessos do teatro musical americano

Com Fabi Bang e Thiago Machado, produção possui uma trilha sonora composta por músicas de ‘O Fantasma da Ópera’, ‘Les Misérables’, ‘Wicked’, ‘A Pequena Sereia’, ‘Mamma Mia!’ e mais

Divulgação/Caio Galucci Thiago Machado e Fabi Bang protagonizam o musical 'Uma Noite na Broadway'



Já pensou em fazer um tour pelos espetáculos da Broadway sem sair de São Paulo? É essa a proposta do musical “Uma Noite na Broadway”, que contará com duas únicas apresentações – 20 e 27 de abril – no Teatro Santander. Dirigido por Fernanda Chamma e escrito por Marília Toledo e Emilio Boechat, o musical inédito conta de forma bem-humorada a história de dois atores brasileiros que se mudam para Nova York com o sonho de entrar para o elenco de um grande musical. Um dos pontos altos da produção é que a trilha sonora é composta por músicas de grandes sucessos da Broadway como “O Fantasma da Ópera”, “Les Misérables”, “Chicago”, “A Bela e a Fera”, West Side Story”, “Wicked”, “A Pequena Sereia”, “Mamma Mia!”, “Rent”, “O Rei Leão” e “Grease”. Para reproduzir tantos clássicos em cena, dois veteranos do teatro musical brasileiro foram escolhidos para protagonizar o show. Fabi Bang dá vida autocentrada Bella Bianchi, que contrata uma agente norte-americana e vai para os Estados Unidos tentar carreira por lá, já Thiago Machado é Jota Camargo, um ator que se divide em três empregos enquanto tenta a sorte em Nova York.

Ambos os atores já passaram por diversas audições aqui no Brasil e sabem da dificuldade de conseguir um papel de destaque em uma grande produção. “Conseguir um espaço aqui no Brasil foi, sim, muito difícil, foi árduo e um processo de muitos anos conquistando a confiança do mercado. A trajetória da Bella é um pouco parecida com a minha mais no começo da carreira, onde as frustrações reverberam forte dentro da gente, mas que ator nunca levou um ‘não’ em uma audição?”, analisou Fabi em entrevista à Jovem Pan. Com 15 anos de carreira, a atriz ganhou destaque ao viver Glinda, uma das protagonistas do musical “Wicked” – montado no Brasil em 2016. O espetáculo de Stephen Schwartz abriu muitas portas para a artista, que também viveu Ariel, na adaptação do clássico da Disney “A Pequena Sereia”, e protagonizou a recente montagem de “Cinderella, o Musical”, que conta com músicas de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Fabi também esteve no elenco da novela “Rock Story” (2017), da Globo.

Em “Uma Noite na Broadway”, a atriz terá a oportunidade de revisitar personagens que marcaram a sua carreira no teatro e de viver outras que sempre sonhou. “Esse espetáculo é um presente que combina os melhores momentos que eu vivi nos palcos e os que não vivi, mas gostaria de ter vivido (risos). Ele traz o melhor dos grandes musicais em uma mistura bem-humorada.” A atriz também celebrou a parceria com Thiago, que já recebeu indicações de Melhor Ator por “Rent” e Melhor Ator Coadjuvante por “Mudança de Hábito” e “tick, tick…BOOM!”. “O Thiago é um parceiro que eu admiro muito e nossa troca é muito gostosa! A gente se entende no olhar. Ele é um monstro em cena é extremamente generoso e cúmplice”, comentou a artista, que adiantou à Jovem Pan que o espetáculo contará com versões em português de músicas presentes em produções já montados no Brasil, como “Wicked”, “A Pequena Sereia” e “Les Misérables”.

Serviço: