Untold: A Vida e a Morte de Lamar Odom é o documentário que você precisa assistir

Obra se posiciona contra o próprio sistema que ajudou a romantizar essa história

Divulgação/Netflix Untold: A Vida e a Morte de Lamar Odom



Há uma diferença entre sobreviver e ser salvo, e é exatamente nesse intervalo desconfortável que o documentário Untold: A Vida e a Morte de Lamar Odom, da Netflix, decide permanecer.

A produção revisita a trajetória de Lamar Odom sem a pressa de oferecer redenção. Pelo contrário: desmonta, peça por peça, a narrativa quase mitológica construída ao redor de sua recuperação após a overdose de 2015. Aquela história que o mundo comprou, a do atleta que flerta com a morte e retorna como símbolo de superação, aqui é tratada como ficção conveniente.

O documentário não ignora o colapso. Ele o prolonga.

Há algo quase incômodo na forma como a obra expõe o que veio depois. Não o coma, não os hospitais, não o milagre médico. Mas o cotidiano. A recaída silenciosa. O comportamento que insiste em voltar, como se a sobrevivência não tivesse sido suficiente para interromper o ciclo. É nesse ponto que a narrativa abandona qualquer tentativa de conforto.

E talvez o momento mais brutal seja aquele que não envolve câmeras, mas memória: a descoberta de Khloé Kardashian ao encontrar Odom novamente no fundo do mesmo abismo que ela acreditava ter ajudado a superar. Não há heroísmo nessa lembrança, só ruptura.

O documentário também se posiciona contra o próprio sistema que ajudou a romantizar essa história. A mídia, os reality shows, a espetacularização da dor. Tudo aquilo que, em 2015, transformou uma tragédia pessoal em narrativa coletiva. Aqui, isso é reconfigurado: não como arco dramático, mas como distorção.

A direção aposta em um ritmo quase clínico. Frio, mas nunca distante. Há uma recusa clara em dramatizar excessivamente, o impacto vem justamente da repetição dos padrões, da inevitabilidade das escolhas, da sensação de que a recuperação não é um destino, mas uma condição instável.

E quando o documentário se aproxima do presente, com a prisão de Odom em 2026 e sua tentativa de reconstrução, a ironia não é sugerida. Ela é inevitável. O tempo não organiza a narrativa. Ele a desmente.

Untold: A Vida e a Morte de Lamar Odom não é sobre redenção. É sobre continuidade. Sobre como algumas histórias não terminam quando deveriam e como insistimos, ainda assim, em tratá-las como finais felizes.

No fim, o documentário deixa uma pergunta que não precisa ser verbalizada: o que exatamente significa sobreviver, quando nada realmente muda?