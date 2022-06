Van com atores de série da Netflix sofre acidente no México e dois morrem

Dois atores da série ‘The Chosen One’ morreram após o carro em que estavam capotar na península de Baja California Sur

Reprodução/ Secretaria de Cultura de Baja California Paramédicos foram enviados ao local do acidente, mas a dupla já estava morta



Um grave acidente em Baja California Sur, em Mulege, no México, terminou com a morte de dois atores da série ‘The Chosen One‘ (O Escolhido), da Netflix. Um grupo com atores e a equipe da produção viajava de van quando o automóvel capotou depois de sair da estrada em uma área deserta. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 16. Segundo o Departamento de Cultura da Baixa Califórnia, os nomes dos atores mortos são Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar. Paramédicos foram enviados para o acidente, mas quando chegaram ao local os dois já estavam sem vida. ‘O Escolhido’ tem duas temporadas, a última lançada em 2019. Conta a história de um garoto de 12 anos que volta à Terra como Jesus Cristo e seu destino é salvar a humanidade. Inspirado na HQ de Mark Millar e Peter Gross.