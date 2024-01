Vanessa Lopes revela motivo de esconder namoro ao entrar no ‘BBB 24’: ‘Rivalidade feminina’

Influenciadora revela que escondeu seu relacionamento por medo de possíveis consequências negativas

A influenciadora Vanessa Lopes, participante do grupo camarote do “BBB 24“, abriu o jogo sobre sua vida amorosa fora da reality show. Em conversa com Yasmin e Beatriz, a sister confessou que entrou no programa já namorando, o que surpreendeu as colegas. Yasmin questionou se Vanessa estava realmente em um relacionamento sério, ao que ela confirmou. A tiktoker explicou que decidiu manter o namoro em segredo devido ao medo da rivalidade feminina e de possíveis consequências negativas para sua imagem.

“Apenas escondi porque tenho receio dessa questão da rivalidade entre mulheres, medo de ser afastada por outras mulheres e de ser usada pelos homens. Eu já tinha esse medo. Tinha medo de como as pessoas iriam interpretar, de como isso poderia machucá-lo, de como ele é talentoso e não precisa disso para crescer. Eu estava mentindo a cada segundo quando as pessoas falavam, mas não consigo disfarçar”, desabafou. Como o site da Jovem Pan mostrou, Vanessa já havia revelado estar em um relacionamento sério durante a última festa, quando se declarou para o namorado, mas sem citar nomes.