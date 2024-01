Matteus é o novo líder do ‘BBB 24’

Prova realizada nesta quinta-feira, 18, dependeu da sorte do brother, que disputou a etapa final ao lado de Alane e Pitel

Reprodução / Globoplay Matteus é o novo líder do Big Brother Brasil 2024



A quarta prova do líder do Big Brother Brasil 2024 realizada nesta quinta-feira, 18, foi vencida por Matteus. A prova dividida em três etapas começou com um celular, onde o participante que encontrasse um vídeo poderia seguir na prova. Na segunda etapa, os brothers precisavam somar o maior número de pontos ao jogar três bolas. A etapa final teve Matteus, Pitel e Alane na disputa. O brother se consagrou como o quarto líder desta edição do reality show. O líder, contudo, deve escolher quatro participantes para entrarem em sua “mira”. Os escolhidos por Matteus foram Juninho, Nizam, Pitel e Raquele, sendo que um deles deve ser indicado direto ao paredão nesta sexta-feira, 18.