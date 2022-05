Vangelis, compositor de trilha sonora de ‘Carruagens de Fogo’ e ‘Blade Runner’, morre aos 79 anos

Vencedor do Oscar em 1982 morreu na noite de terça-feira, 17, na França; jornais gregos dizem que compositor foi vítima da Covid-19

Georges BENDRIHEM / AFP Morte do compositor foi confirmada por autoridades gregas nesta quinta



O compositor grego Vangelis Papathnassiou, responsável por grandes trilhas sonoras do cinema, morreu nesta terça-feira, 17, aos 79 anos. A informação foi dada pelo primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis. “Vangelis Papathanassiou não está mais conosco […] O mundo da música perdeu o internacional Vangelis”, disse o primeiro-ministro. “É com grande tristeza que anunciamos que o grande grego Vangelis Papathanassiou faleceu na noite de terça-feira, 17 de maio”, disse seu advogado à agência de notícias grega ANA nesta quinta-feira, 19. Os veículos de comunicação gregos afirmarm que Vangelis morreu vítima da Covid-19 na França. Vangelis venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora em 1982 pelo tema de “Carruagens de Fogo”, que superou a composição de John Williams para “Indiana Jones”. Outros trabalhos marcantes do grego estão em “Blade Runner“, “Missing – O Desaparecido”, “Lua de Fel” e “Alexander”.

*Com informações AFP