Vaza suposto nude de Rodolffo, participante do ‘BBB 21’

Foto não mostra o rosto do sertanejo, mas os seguidores repararam na tatuagem do braço

Reprodução/Instagram/irodolffo Foto íntima atrelada a Rodolffo começa a circular nas redes sociais



Em meio a uma polêmica formação de paredão, na qual Karol Conká conseguiu se livrar na berlinda, o nome do cantor Rodolffo começou a ser muito citado no Twitter nesta segunda-feira, 8, e o motivo é que uma suposta foto íntima do sertanejo vazou nas redes sociais. A imagem não mostra o rosto do participante do “BBB 21”, mas os seguidores repararam que a tatuagem que aparece na foto é igual a que Rodolffo tem no braço. “Chocada com o nude do Rodolffo”, comentou um seguidor no Twitter. “Estou de boa tomando meu café da manhã e de repente na minha timeline: nude do Rodolfo do BBB”, escreveu outro. “No BBB, ele se mostrou tão escroto que não achei nada demais essa nude”, acrescentou mais um. O cantor, que faz dupla com Israel e já foi casado com a ex-BBB Rafa Kalimann, não tem causado muitas polêmicas no jogo, mas recentemente foi acusado pelo público de homofobia após presenciar o beijo de Lucas e Gilberto. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do cantor disse que não irá se pronunciar sobre o assunto.

VAZOU UM NUDE DE RODOLFFO — 𝖉𝖚𝖉𝖚𝖟𝖎𝖓𝖍𝖔 (@duduxx_) February 8, 2021

pessoal falando do nude do Rodolfo / eu quando vi: pic.twitter.com/IaW4h2ydR0 — quando q a vacina chega (@samiracds) February 8, 2021

chocada com o nude do rodolffo kkkkkkkkkkkk — a (@ammandarc) February 8, 2021

To eu de boa tomando meu café da manhã e de repente na minha tl: nude do Rodolfo do bbb — Nath (@NathSchiavo) February 8, 2021

a nude do Rodolfo… no BBB ele se mostrou tão escroto que não achei nada demais essa nude — rômulo 🇧🇼 (@bondedoromulo) February 8, 2021