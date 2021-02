‘BBB 21’: Karol Conká se livra do paredão e público a acusa de trapacear na prova

Prova Bate e Volta era de sorte, mas a sister confessou na casa que ficou atenta as mangueiras no chão

Reprodução/Globo Karol Conká venceu a prova Bate e Volta e se livrou do segundo paredão do 'BBB 21'



O segundo paredão do “BBB 21” está formado e Arcrebiano, Juliette e Gilberto disputam a permanência no jogo. Por conta do Big Fone, Juliette e Karol Conká já começaram a votação de domingo, 7, emparedadas. Carla Diaz, o anjo da semana, imunizou Camilla de Lucas. O líder Arthur indicou Gilberto e Arcrebiano foi o mais votado da casa com nove votos. Depois que o paredão foi formado, teve a prova Bate e Volta, todos participaram menos Gil, porque ele foi a indicação do líder. Na disputa para se livrar do paredão, os brothers tinham que abrir vários registros e o que fizesse cair água dos chuveiros que estavam no jardim da casa venceria a prova. O número premiado era o 17. Karol foi quem venceu a disputa, mas o público está pedindo nas redes sociais para a prova ser cancelada. Isso porque, a cantora contou que ficou prestando atenção nas mangueiras que estavam no chão e notou qual tinha pressão. Como a prova era de sorte, os telespectadores acreditam que ela burlou as regras.

Em uma conversa no quarto do líder com Arthur, Projota e Nego Di, Karol disse: “Toda vez que eu ia para a flecha, [no percurso] de ir e voltar, eu fazia exatamente assim [olhando para as mangueiras] e eu vi. Falei: ‘Eu vou no 20 ou 21’. Mas já estava [aberto] o 20 e 21, aí eu falei: ‘É o 17’. Voltei e apertei. Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não estava plugada e outras que estavam, mas eu olhei a 17 e falei: ‘É essa aqui’”. A cantora acredita que precisa ficar na casa mais um tempo para se redimir após espalhar que Carla estava dando em cima do seu affair na casa, Arcrebiano. “O Bil conta muito com a sorte dele, só que a soberba uma hora derruba. Eu sabia que eu ia voltar porque eu tinha que pedir perdão para a Carla e passar mais uma semana aqui para aprender a lidar com as coisas que estão me sufocando aqui dentro”, acrescentou a sister. A tag “prova cancelada” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 8.

GENTE! Ela assumindo que trapaceou! Não foi sorte! Foi trapaça! #BBB21 pic.twitter.com/DkmsiuqLhT — Pedro Hosken (@pedrohosken) February 8, 2021