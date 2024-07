O clímax de ‘A Casa do Dragão’: prévia do episódio final da 2ª temporada revela momentos cruciais

Prepare-se para uma jornada épica, onde os segredos dos Targaryen são revelados e o destino de Westeros é decidido

Reprodução/Max Brasil O destino dos Targaryen se entrelaça com o fogo e o sangue no aguardado episódio final da 2ª temporada de "A Casa do Dragão"



O aguardado clímax da segunda temporada de “A Casa do Dragão” está prestes a ser desvelado com a liberação do novo clipe do oitavo e último episódio. A prévia, que pode ser vista abaixo, oferece um vislumbre dos momentos decisivos que selarão o destino de Westeros. Este spin-off de “Game of Thrones”, ambientado quase um século e meio antes da trama original, narra a ascensão e o domínio da família Targaryen, juntamente com seus lendários dragões. A segunda temporada trouxe à vida uma gama de personagens complexos, interpretados por um elenco de peso, incluindo Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, entre outros.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O derradeiro episódio promete intensificar a tensão e aprofundar os intrincados laços de poder e traição. Sintonize na HBO e na MAX no próximo domingo (4), às 22h, para testemunhar o encerramento épico desta fase da saga dos Targaryen.

Confira abaixo a prévia divulgada: