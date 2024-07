Veja qual é o dia com o melhor desconto para ir ao cinema em São Paulo

REAG Belas Artes tem as melhores opções de preços às segundas-feiras; confira detalhes dos dias e valores de ingressos de salas de cinema na cidade

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Ao economizar nos ingressos, é possível inteirar nos valores de valores da pipoca, refrigerante e do estacionamento



Evite surpresas ao comprar ingressos para assistir a um filme no cinema – e economize um trocado para inteirar nos valores de valores da pipoca, refrigerante e do estacionamento – nas principais redes de São Paulo. O campeão nos descontos é o REAG Belas Artes, com as melhores opções de preços às segundas-feiras. A seguir, detalhamos os dias e valores de ingressos deste e de outros cinemas na cidade:

Cinemark

Dia mais barato: varia entre segunda a quarta-feira

Meia: R$ 12,00 | Inteira: R$ 24,00

Meia 3D: R$ 15,50 | Inteira 3D: R$ 31,00

Os preços acima são os mais acessíveis da rede e podem ser encontrados na unidade Raposo, de segunda a quarta-feira. A Cinemark possui também parcerias com a Vivo, a Elo e o Bradesco, que garantem desconto no ingresso.

Kinoplex

Dia mais barato: terça-feira (unidades Itaim e Vila Olímpia); segunda a quarta-feira (unidade Parque da Cidade)

Meia: R$ 15,50 | Inteira: R$ 31,00

Meia 3D: R$ 16,50 | Inteira 3D: R$ 33,00

Os preços acima são referentes à unidade Vila Olímpia. A rede também oferece descontos de meia-entrada para clientes do Banco Pan.

Cinesystem

Dia mais barato: de segunda a quarta-feira (unidades Frei Caneca e Pompeia)

Meia: R$ 16,00 | Inteira: R$ 32,00

Meia 3D: R$ 18,00 | Inteira 3D: R$ 36,00

Meia IMAX: R$ 30,00

Inteira IMAX: R$ 60,00

A Cinesystem oferece desconto para aniversariantes que fazem parte do Clube da Pipoca. Para conseguir o benefício, o cadastro precisa estar válido há pelo menos 90 dias e uma compra deve ter sido realizada nos últimos 12 meses. A promoção vale para o mês de aniversário e disponibiliza um ingresso para o aniversariante

UCI

Dia mais barato: segunda (unidades Anália Franco, Jardim Sul e Santana Parque Shopping); de segunda a quarta-feira (Plaza Sul Shopping)

Meia: R$ 11,50 | Inteira: R$ 23,00

Meia 3D: R$ 13,00 | Inteira 3D: R$ 26,00

Meia IMAX: R$ 13,00 | Inteira IMAX: R$ 26,00

Os preços acima valem segunda-feira em todas as unidades e até quarta-feira no Plaza Sul Shopping. Para clientes com cartão UCI UNIQUE, também é possível comprar ingressos pelo valor de meia-entrada.

REAG Belas Artes

Dia mais barato: segunda-feira

Meia: R$ 10,00 | Inteira: R$ 20,00

Para os filmes nacionais, os ingressos têm desconto com os valores de segunda-feira.

Onde: R. da Consolação, 2.423 – Consolação. Telefone: (11) 2894-5781.

CineSala

Dia mais barato: de segunda a quarta-feira

Meia poltrona: R$ 17,00 | Inteira poltrona: R$ 34,00

Meia sofá individual: R$ 25,00 | Inteira sofá individual: R$ 50,00

Meia sofá duplo: R$ 50,00 | Inteira sofá duplo: R$ 100,00

Para a compra de ingressos de meia-entrada para o sofá duplo, é necessário apresentar os comprovantes das duas pessoas. Caso apenas uma pessoa tenha direito à meia-entrada, o valor proporcional (R$ 100) será cobrado.

Os preços mencionados não se aplicam a sessões especiais.

Onde: R. Fradique Coutinho, 361 – Pinheiros. Telefone: (11) 3060-8417.

Reserva Cultural

Dia mais barato: quarta-feira

Meia: R$ 17,00 | Inteira: R$ 34,00

Onde: Av. Paulista, 900 – Bela Vista. Telefone: (11) 3287-3529.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo