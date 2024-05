Vencedora do Oscar, Emma Stone retoma parceria com Yorgos Lanthimos no filme ‘Kinds of Kindness’

Exibido no Festival de Cannes, o novo filme da dupla está previsto para chegar ao Brasil em junho e foi filmado enquanto “Pobres Criaturas”, que rendeu uma estatueta de melhor atriz a Emma Stone, estava em pré-produção

Divulgação Emma Stone em cena de 'Kinds of Kindness', que marca o retorno de Lanthimos a trabalhos mais surreais e experimentais



A atriz Emma Stone voltou a trabalhar com o cineasta Yorgos Lanthimos no longa “Kinds of Kindness”, que disputa a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano. A atriz protagonizou outros dois longas premiados do diretor: “Pobres Criaturas“, que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz em 2024, e “A Favorita”, de 2018, pelo qual também foi indicada à premiação.

Durante uma coletiva em Cannes, Emma Stone rejeitou a ideia de ser a musa do diretor grego, afirmando que ele é seu muso. Questionada sobre como a parceria contribui para o feminismo, a atriz respondeu que é feminista e que escolhe papéis que a interessam como atriz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O novo filme da dupla, “Kinds of Kindness”, está previsto para chegar ao Brasil em junho. Filmado enquanto “Pobres Criaturas” ainda estava em pré-produção, o longa marca o retorno de Lanthimos a trabalhos mais surreais e experimentais. Com um elenco que inclui Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Mamoudou Athie e Hunter Schafer, o filme traz três histórias interligadas.

Emma Stone afirmou sentir-se confortável com as cenas de sexo, nudez e violência em “Kinds of Kindness”, destacando a confiança que tem no diretor.

Um dia após a estreia do filme, foi anunciado que Stone e Jesse Plemons protagonizarão juntos mais uma produção de Lanthimos, intitulada “Bugonia”. Baseado em uma comédia de ficção científica sul-coreana, o roteiro mostra dois homens obcecados por teorias da conspiração que sequestram uma executiva, acreditando que ela é uma alienígena.

Veja trailer do filme

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA