Vencedores do Oscar ganham algo além da estatueta? Descubra a resposta

Após a realização da cerimônia da premiação no último domingo (2), alguns telespectadores questionaram sobre possíveis prêmios em dinheiro; entenda o que se pode ganhar

Divulgação . O Brasil conquistou seu primeiro Oscar, atribuído a Walter Salles pelo filme "Ainda Estou Aqui"



Após a realização da cerimônia do Oscar no último domingo (2), surgiram questionamentos sobre a possibilidade de os vencedores receberem prêmios em dinheiro. A resposta é negativa; os laureados são agraciados apenas com a famosa estatueta e o prestígio que a acompanha de vencer a maior premiação do cinema do mundo. O Brasil conquistou seu primeiro Oscar, atribuído a Walter Salles pelo filme “Ainda Estou Aqui“.

Entretanto, todo os indicados ao prêmio receberam um brinde especial pela “bolsa” Everyone Wins, que inclui presentes com um valor total superior a R$ 6 milhões. Dentre os itens oferecidos, destaca-se uma assinatura da Bright Harbor, avaliada em impressionantes US$ 1 milhão.

Além disso, os brindes incluem uma estadia de cinco noites em um luxuoso retiro no Sri Lanka, um teste de ancestralidade fornecido pela AncestryDNA e o livro “A Journey of Iceland – From Darkness to Light”. Esses presentes visam proporcionar uma experiência memorável aos indicados, mesmo que não haja compensação financeira direta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira