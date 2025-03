Lucro do Carnaval de 2025 equivale a 13º salário para comerciantes

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, se espera a movimentação financeira de 3,4 bilhões de reais durante o feriado, com a participação de 601 blocos e um público de 16 milhões de pessoas na cidade

A cidade de São Paulo está em plena efervescência com o maior carnaval do Brasil, um evento que não só celebra a cultura e a alegria, mas também traz benefícios econômicos significativos para comerciantes e vendedores ambulantes. Este período é comparado a um 13º salário para muitos, especialmente para aqueles localizados nas rotas dos blocos carnavalescos. A Jovem Pan está acompanhando de perto a movimentação na cidade, destacando o impacto positivo do carnaval para diversos setores, apesar das paralisações em áreas industriais.

No Parque Ibirapuera, onde o bloco Galo da Madrugada se prepara para desfilar, vendedores ambulantes estão otimistas com as vendas, impulsionadas pelo calor e pela alta demanda por bebidas. A Prefeitura de São Paulo estima uma movimentação financeira de 3,4 bilhões de reais durante o carnaval, com a participação de 601 blocos e um público de 16 milhões de pessoas. A organização do evento, sob responsabilidade da SP Turismo, envolve desde a inscrição dos blocos até a implementação de normas de segurança, com trajetos aprovados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Além de gerar renda extra, o carnaval também é uma fonte de empregos temporários e permanentes. A expectativa é que 50 mil empregos sejam criados, dos quais 15 mil são para ambulantes credenciados. A prefeitura oferece cursos de capacitação para esses vendedores, considerados parceiros essenciais do evento. A segurança é uma prioridade, com a presença de torres da Polícia Militar em pontos estratégicos, como o Parque Ibirapuera, que está cercado por grades para garantir a proteção dos foliões.

