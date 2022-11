Viih Tube responde fã após brincadeira sobre tomar banho: ‘Filho muda mesmo’

Influenciadora levou o comentário na brincadeira e respondeu o seguidor com bom humor; ela espera seu primeiro filho do também ex-BBB Eliezer

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube e Eliezer estão esperando um filho



A influenciadora e ex-participante do ‘BBB 21‘ Viih Tube usou as redes sociais para fazer uma homenagem à sua filha. A ex-sister publicou uma foto em um chuveiro com a legenda “eu e você”, se referindo à Lua, sua filha com o também ex-‘BBB’ Eliezer. Entretanto, um seguidor brincou com a situação e ganhou a atenção de Viih Tube. “Filho muda mesmo, né? Está até tomando banho”, disse o seguidor, se referindo ao período de confinamento da sister no ‘BBB 21’, onde ficou marcada por não tomar banho com frequência. A influenciadora levou o comentário na brincadeira e rebateu: “O Eli fala que agora vai ter duas para ele forçar ir para o banho”. O anúncio da gravidez de Viih Tube foi feito em setembro nas redes sociais. Em outubro, o casal fez o chá revelação e Eliezer explicou a razão da escolha do nome Lua. “A gente nunca teve dúvidas do nome da nossa filha. Desde o começo, nem se fosse menino, nem se fosse menina, seria o mesmo”, disse o ex-BBB.