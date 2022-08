Viola Davis entra para o elenco de novo filme da franquia Jogos Vorazes

Atriz será a vilã Dra. Gaul em ‘A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’; filme está previsto para estrear em novembro de 2023

David Lee/Netflix Viola será a grande vilã de novo filme da franquia Jogos Vorazes



A atriz Viola Davis, de 57 anos, está escalada para o filme ‘A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’, que conta a história anterior a Jogos Vorazes. Davis será a Dra. Volumnia Gaul, vilã da produção. Também estão no elenco Rachel Zegler (Branca de Neve) Tom Blyth e Peter Dinklage (Game of Thrones). A produtora do filme, Nina Jacobson, disse que ter Viola no elenco era um “sonho”. “Temos uma sorte incrível de ter uma atriz com o alcance e a presença extraordinários de Viola para desempenhar esse papel fundamental”, disse ao The Hollywood Reporter. Gaul parece ser a grande vilã de toda a história, segundo o diretor Francis Lawrence. “Dr. A Gália é tão cruel quanto criativa e tão temível quanto formidável. A habilidade de Snow como operador político se desenvolve em grande parte devido às suas experiências com ela como a figura mais dominante dos jogos”. Ela foi a responsável pela 10ª edição dos Jogos. Nas redes sociais, Viola comemorou fazer ‘parte’ do universo. O filme está previsto para estrear em novembro de 2023.