Vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar é celebrada na Sapucaí durante o Carnaval do RJ

Sambódromo do Rio de Janeiro foi a loucura quando o prêmio de Melhor Filme Internacional foi anunciado; parte do elenco do filme estava presente no desfile das escolas de samba carioca

Divulgação/Folia Tropical Elenco de 'Ainda Estou Aqui' festeja vitória no Oscar na Sapucaí



O Sambódromo do Rio de Janeiro explodiu em uma animada celebração no domingo (2) quando foi anunciado, em meio aos desfiles de Carnaval, que o Brasil conquistou seu histórico primeiro Oscar com Ainda Estou Aqui. “O Oscar é nosso!”, exclamaram pelos alto-falantes, uma notícia que foi recebida com gritos e abraços pelas 70.000 pessoas que lotaram a mítica passarela carioca. Uma tela ecoou a boa notícia e nas arquibancadas luzes coloridas se acenderam. A vitória alimentou o frenesi da festa preferida dos brasileiros, que ganharam mais um motivo para tomar as ruas.

Sapucaí comemora a conquista do Oscar de “Melhor Filme Internacional” por “Ainda estou aqui”. #Globeleza

pic.twitter.com/sEcCJllwti — Barracão do Samba (@barrracao) March 3, 2025

“Foi muito doido, é muito maluco isso, esse país inteiro pensando em um filme, uma obra de arte. Há pouco tempo atrás esse país olhava para obra de arte ou pra artista pensando como inimigos, usurpadores. É muito lindo que em um dia de festa, em um dia de carnaval que é a redenção, a vitória da alegria, um filme que fala sobre ditadura seja vitorioso”, disse o ator Humberto Carrão (o jornalista Félix no filme), após o anúncio enquanto aproveitava a festa na Sapucaí.

A expectativa de conquistar a estatueta dourada vinha crescendo nas últimas semanas, e a coincidência da gala de Hollywood com as festividades carnavalescas dobrou o entusiasmo. Ainda Estou Aqui conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, um marco que seu diretor, Walter Salles, dedicou à protagonista Fernanda Torres e à sua mãe, a lendária atriz Fernanda Montenegro.

O filme recria o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva em 1971 e a resistência de sua viúva Eunice durante a última ditadura brasileira (1964-1985). A produção também concorreu aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz para Fernanda Torres, já premiada com o Globo de Ouro por esse papel.

Parabenização

“Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia”, celebrou no X o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o anúncio do prêmio em Los Angeles.

As nomeações estavam onipresentes nas conversas e nas ruas, com placas e cartazes incentivando Torres e foliões fantasiados da atriz nos blocos. Em meio às multidões, muitos agitavam estatuetas douradas de plástico, um dos enfeites mais vendidos por ambulantes junto a saias de tule, orelhinhas de coelho e purpurina.

O fenômeno se repetiu em cidades como Recife, Belo Horizonte e São Paulo. No popular Carnaval de Olinda (nordeste), uma boneca gigante representando Torres passeava pela multidão erguendo o Globo de Ouro. “Não tinha dia melhor que um domingo de carnaval para ganhar o Oscar”, disse à AFP Rebecca Maria Darakjian Batoni, uma advogada de 25 anos que participava de um bloco em Olinda.

“Fernanda é um exemplo, uma ídola para todo o Brasil”, disse Cristina Leite de Moraes, uma médica de 25 anos. Nas redes sociais, circularam vídeos com grupos divertidos simulando o anúncio do prêmio. A atriz, de 59 anos, disse sentir-se muito orgulhosa de ver as ruas se encherem de Fernandas.

Dupla comemoração

No Sambódromo, a magia surgiu ao som dos tambores com a apresentação das primeiras escolas, que recriaram diversos rituais relacionados às religiões de matriz africana, profundamente enraizadas na origem do samba. Os 12 principais grupos do Rio competem de domingo a terça-feira em um novo formato de três dias de desfiles em vez dos dois tradicionais.

A mudança dá a cada desfile um pouco mais de tempo, até 80 minutos, para que seus milhares de dançarinos e músicos em seus trajes coloridos e em seus carros alegóricos imponentes desfilem pela avenida diante de milhões de telespectadores de todo o mundo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As escolas de samba passam o ano inteiro preparando seus desfiles, um momento marcante na vida de muitos cariocas. A empolgação em torno de um possível Oscar, que já foi comparada a de uma Copa do Mundo, amplificou uma comemoração que deve gerar cerca mais de 5 bilhões de reais para a economia do Rio de Janeiro, segundo autoridades.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira