‘Ainda Estou Aqui’: Confira a lista de prêmios conquistados até o momento

Filme dirigido por Walter Salles venceu o Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional

EFE/EPA/DAVID SWANSON Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar



No último domingo (2), o Brasil fez história ao conquistar seu primeiro Oscar, com “Ainda Estou Aqui”, filme dirigido por Walter Salles, que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional. O filme retrata o desaparecimento, em 1971, do ex-deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, e a resistência de sua viúva, Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres.

Desde o lançamento em novembro do ano passado, ‘Ainda Estou Aqui’ já atraiu mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas do país. Além dos telespectadores, o longa ganhou a atenção e reconhecimento da crítica internacional e nacional com diversos prêmios recebidos desde a estreia.

Além do Oscar, o último prêmio conquistado, o filme ‘totalmente aclamado’ acumula diversas honrarias de outras prestigiadas premiações. Não perca a oportunidade de conferir abaixo a lista completa dessas conquistas incríveis!

Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA): Fernanda Torres – Melhor Atriz

Cinema for Peace (Berlim): Filme Mais Valioso do Ano

Prêmios Goya (Espanha): Melhor Filme Ibero-Americano

Festival Internacional de Roterdã (Holanda): Prêmio do Público

Festival de Veneza (Itália): Melhor Roteiro

Vancouver International Film Festival (Canadá): Prêmio do Público

Mill Valley Film Festival (EUA): Filme Favorito do Público

Miami Film Festival GEMS (EUA): Filme Favorito do Público

Festival de Pessac (França): Prêmio do Público e Prêmio Danielle Le Roy

Astra Film Awards: Melhor Filme Internacional

Globo de Ouro: Fernanda Torres – Melhor Atriz de Drama

Satellite Awards: Melhor Atriz em Filme de Drama

Oscar 2025: Melhor Filme Internacional