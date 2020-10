Viúva de Chacrinha, Florinda Barbosa morre aos 99 anos

Filho de Florinda confirmou morte da mãe por meio das redes sociais; viúva de chacrinha completaria 100 anos neste sábado, 17

Leleco Barbosa / Instagram / Reprodução Florinda Barbosa morreu em casa



Florinda Barbosa, viúva do comunicador Chacrinha, morreu na madrugada desta sexta-feira, 16, durante o sono na casa onde morava com a família na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A mulher estava prestes a completar 100 anos neste sábado, 17, e faleceu pouco mais de um mês após a morte de um dos filhos, Jorge, vítima do novo coronavírus. “Ela dormiu, não sofreu, ela faleceu. Nossa família está de luto profundo”, afirmou o filho de Florinda, Leleco Barbosa, em vídeo publicado nas redes sociais.

Leleco publicou, ainda, uma série de fotos e vídeos recentes da mãe com a família. Em um dos vídeos, ela acena para um parente, em outra foto, ela aparece com os movimentos debilitados em uma cadeira de rodas. Florinda, que casou com o apresentador Chacrinha em 1947, teve três filhos com o artista: Jorge Abelardo, que morreu no último mês, José Renato, que morreu em 2014, e José Aurélio. Chacrinha morreu em 1988.