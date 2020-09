‘Viúva Negra’ tem lançamento adiado para maio de 2021

Filme solo da heroína vivida por Scarlett Johansson já teve lançado alterado antes por causa da pandemia de Covid-19

Reprodução/YouTube Scarlett Johansson vai ganhar filme solo da heroína em maio de 2021



A Disney oficializou novas datas de estreias para seus próximos lançamentos e o filme solo da “Viúva Negra“, que já tinha passado de abril para novembro, agora tem previsão de chegar aos cinemas mundiais somente em 7 de maio de 2021. As informações são do site Indie Wire. A mudança no calendário afetou outras produções da Marvel: “Shang-Chi” ficou para 9 de julho de 2021, enquanto “Os Eternos“, que terá elenco estelar, deve chegar em 5 de novembro de 2021.

A Disney também divulgou que o filme “Morte no Nilo”, sequência de “Assassinato no Expresso do Oriente”, será lançado em 8 de dezembro deste ano. Já o remake de “Amor, Sublime Amor”, de Steven Spielberg, vem só em 10 de dezembro de 2021. Todas as mudanças são consequências do impacto da pandemia de coronavírus na indústria cinematográfica, que começou a distribuir novos filmes, incluindo “Mulan”, somente nos últimos meses.