Vyni tenta falar com Eli sobre paredão e é ignorado: ‘Dormindo eu sei que não está’

Empresário não queria papo e ficou de olhos fechados enquanto o cearense falava sozinho

Reprodução/Globo Eliezer ficou de olhos fechados e não respondeu Vyni no 'BBB 22'



Vyni foi ignorado por Eliezer, seu maior parceiro no jogo, na tarde desta segunda-feira, 14, no “BBB 22”. Os brothers deitaram no quarto lollipop após o almoço e o cearense tentou conversar sobre o paredão que ele está enfrentando contra Gustavo e Pedro Scooby. O empresário, no entanto, não queria conversa e ficou de olhos fechados. Vyni então desabafou: “Eu sei que daqui a exatos 10 minutos tu vais levantar da cama, voltar a falar comigo e vai dizer: ‘Vamos para a piscina’. Tu és muito previsível. Vai falar: ‘Ô, menino, para de fazer graça, uma hora dessa. Para de fazer pergunta difícil’”. Eliezer não reagiu e Vyni continuou falando sozinho.

“Mesmo você não querendo falar, por favor, para com esse pensamento besta, ridículo, que eu fui para o paredão no seu lugar. Não faz isso, por favor. Eu já estou cheio de problemas, não preciso de mais um. Até nisso aí tu vai querer me diminuir, tirar meu mérito? Deixa eu ir para o paredão por mim mesmo”, afirmou. Depois de alguns segundos sem receber nenhuma resposta, o bacharel em direito chamou o amigo: “Ô, Eli, Eli! Dormindo eu sei que você não está. Eli”. O empresário continuou de olhos fechados. Na noite anterior, Vyni pediu para Eliezer dormir de conchinha e o momento virou assunto nas redes sociais, pois o público acredita que o brother está apaixonado por Eli. A participação do cearense acabou decepcionando boa parte do público, isso porque até mesmo dentro da casa ele passou a ser visto como uma “sombra do Eliezer”. O resultado parcial da enquete da Jovem Pan indica que Vyni deve deixar a casa na próxima terça-feira, 15.