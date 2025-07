Wagner Moura é apontado como candidato ao Oscar 2026 por ‘O Agente Secreto’

Além da disputa para Melhor Ator, o longa-metragem é considerado um forte concorrente na categoria de Melhor Filme Internacional

Divulgação/ MK2 Productions A lista de possíveis indicados também inclui nomes renomados como George Clooney, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jesse Plemon



Wagner Moura, aos 49 anos, foi apontado pelo veículo norte-americano Variety como um dos candidatos em potencial ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator, devido à sua performance em “O Agente Secreto“.

Além da indicação para Melhor Ator, “O Agente Secreto” é considerado um forte concorrente na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa-metragem brasileiro se destaca entre produções de outros países, como Luxemburgo, França, Espanha e Noruega, que também estão na disputa.

A Variety ressalta a importância da atuação de Moura, que recentemente foi agraciado com o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. “Wagner Moura, recém-saído do prêmio de melhor ator em Cannes, parece ser uma força no thriller político brasileiro de Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, escreve Clayton Davis, editor-sênior de premiações do veículo.

Publicado por Nátaly Tenório

