Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor ator em Cannes

Artista foi premiado por sua atuação em ‘O Agente Secreto’, filme que se passa no Recife, no ano de 1977, e gira em torno de um pesquisador que se vê perseguido por figuras violentas

Wagner Moura conquistou neste sábado (24) o prêmio de melhor ator na 78ª edição do Festival de Cannes, destacando-se por sua atuação em “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também foi laureado com o prêmio de melhor direção. Essa é a primeira vez que um ator brasileiro é reconhecido na categoria de interpretação masculina na competição principal do festival. Embora Moura não tenha podido comparecer à cerimônia devido a compromissos com as filmagens de “11817”, sua presença foi simbolicamente representada por Mendonça Filho. A narrativa de “O Agente Secreto” se passa no Recife, no ano de 1977, e gira em torno de um pesquisador que se vê perseguido por figuras violentas. O filme aborda temas como a corrupção e a brutalidade do período, entrelaçando elementos fantásticos com a realidade.

A crítica recebeu a obra de forma positiva, e o filme já havia sido agraciado com o prêmio da Fipresci, destacando sua relevância no cenário cinematográfico. Kleber Mendonça Filho, que já havia sido premiado em Cannes com o prêmio do júri por “Bacurau”, reafirma sua posição como um dos diretores mais importantes do Brasil. O festival deste ano foi um marco para o país, com um número recorde de profissionais brasileiros participando do Mercado do Filme, evidenciando o crescimento e a visibilidade do cinema nacional.

