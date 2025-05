Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho levam prêmios de melhor ator e diretor no Festival de Cannes

Com ‘O Agente Secreto’, dupla brasileira é destaque em Cannes; filme também disputou Palma de Ouro; veja a lista de ganhadores

EFE/EPA/MONICA SCHIPPER / POOL Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura



O brasileiro Wagner Moura venceu neste sábado (24) o prêmio de melhor interpretação masculina no 78º Festival de Cannes por “O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho. O diretor recebeu o prêmio, entregue pela espanhola Rossy de Palma, em nome do ator, que não estava presente na premiação. “É um grande ator e espero que ‘O Agente Secreto’ lhe traga muitas coisas boas”, declarou Mendonça Filho, que recebeu conquistou o prêmio de melhor diretor.

No filme, Moura interpreta um professor que retorna a Recife para encontrar o filho, sem saber que seu passado, no qual enfrentou a corrupção, o colocará em perigo. “O personagem que interpreto só quer viver com os valores que o representam. É terrível que, em momentos distópicos, manter-se fiel aos seus valores de dignidade seja perigoso”, disse Moura há alguns dias em Cannes.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ator passa a integrar o seleto grupo de brasileiros que conquistaram o prêmio, que até então contava apenas com Fernanda Torres — premiada em 1986 por Eu Sei que Vou te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor — e Sandra Corveloni, vencedora em 2008 por Linha de Passe, sob direção de Walter Salles.

Confira a lista completa de ganhadores

Palma de Ouro:

Grande Prix: “Sentimental Value” de Joachim Trier

Prêmio do Júri: “Sirât” de Oliver Laxe empatado com “Sound of Falling” de Mascha Schilinski (Alemanha)

Prêmio Especial do Júri: “Resurrection” de Bi Gan (China)

Melhor Diretor: Kleber Mendonça Filho de “O Agente Secreto” (Brasil)

Melhor Roteiro: “Jeunes Mères” dos Dardenne

Melhor Atriz: Nadia Melliti de “La Petite Dernière”

Melhor Ator: Wagner Moura de “O Agente Secreto” (Brasil)

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório