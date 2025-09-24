Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos em peça interativa

Estreia de Um Julgamento – depois do Inimigo do Povo será em Salvador, no dia 3 de outubro; ator interpretará Thomas Stockmann, personagem principal

Caio Lírio/CCBB/Divulgação Wagner Moura retornará ao teatro após 16 anos, para a peça Um Julgamento - depois do Inimigo do Povo, que é interativa e com finais alternativos



Wagner Moura retornará ao teatro após 16 anos, para a peça Um Julgamento – depois do Inimigo do Povo, que é interativa e com finais alternativos. Ele interpretará Thomas Stockmann, personagem principal da peça que, após denunciar a contaminação das águas do Balneário Termal de sua cidade, deve lutar para provar que não é um “inimigo do povo” através de um julgamento público. Parte dos espectadores irá compor o júri da peça, o que desencadeará finais diversos. A estreia ocorrerá em 3 de outubro, no Trapiche Barnabé, em Salvador.

“São 11 pessoas que, a cada dia, vão estar na cena, ouvindo esse julgamento, essas provas, as testemunhas, para tomar a decisão se ele é ou não inimigo do povo, e, portanto, como acaba a peça”, disse, durante uma coletiva de imprensa.

Com texto e roteiro de Lucas Paraizo, o espetáculo foi criado a partir de Um inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, e conta também com Danilo Grangheia e Júlia Bernat no elenco. Eles serão o irmão e a filha de Thomas, que é médico e cientista. A direção é de Christiane Jatahy, em enredo que aborda temas como verdade, fake news, ciência, democracia e ecologia.

A pedido de Wagner Moura, a peça terá início em Salvador, sua cidade natal. Ele relatou estar animado com a produção: “O meu axé é aqui. Eu sinto que, de alguma forma, quando eu faço alguma coisa fora do Brasil, se eu sou especial de alguma forma, é porque eu sou daqui. É porque ninguém que está lá viveu o que eu vivi aqui, teve a cultura que eu tenho daqui. Isso é o que me faz interessante.”

Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo

Quando: 3 a 12 de outubro;

Onde: Trapiche Barnabé, Salvador, Avenida Jequitaia, 5 – Comércio

Horários: de quarta a sexta às 20h, sábado às 21h, domingo às 19h e segunda às 20h

Venda de ingressos: a partir de 24 de setembro

Preço: R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira (Clientes do Banco do Brasil Ourocard ganham meia-entrada)

Classificação: 16 anos

Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial.

