‘Se Não Fosse Você’: conheça a história da adaptação do best-seller de Colleen Hoover

Do diretor de ‘A Culpa é das Estrelas’ e com Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald, o filme chega aos cinemas em 23 de outubro

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 24/09/2025 11h15
Divulgação 'Se Não Fosse Você' A direção do longa é de Josh Boone, de 'A Culpa É Das Estrelas', e a autora da obra original atua como produtora executiva

A Paramount Pictures promete emplacar mais um sucesso de bilheteria com o filme “Se Não Fosse Você”, livro best-seller de uma das autoras mais lidas da atualidade, Colleen Hoover. Com data de lançamento marcada para 23 de outubro, a direção é assinada por Josh Boone, conhecido por seu trabalho em “A Culpa É Das Estrelas” e a autora da obra original, Colleen Hoover, atua como produtora executiva.

Com um elenco certeiro, que inclui Mckeena Grace, a trama narra a história de Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha Clara (Mckenna Grace) enquanto elas precisam lidar com o que ficou após um acidente devastador revelar uma traição chocante e forçá-las a confrontar segredos da família, redefinir o amor e se redescobrir, ou seja, uma história sobre crescimento, resiliência e auto descoberta após uma tragédia. Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Clancy Brown completam o elenco.

