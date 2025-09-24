‘Se Não Fosse Você’: conheça a história da adaptação do best-seller de Colleen Hoover

Do diretor de ‘A Culpa é das Estrelas’ e com Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams, Dave Franco, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald, o filme chega aos cinemas em 23 de outubro

Divulgação A direção do longa é de Josh Boone, de 'A Culpa É Das Estrelas', e a autora da obra original atua como produtora executiva



A Paramount Pictures promete emplacar mais um sucesso de bilheteria com o filme “Se Não Fosse Você”, livro best-seller de uma das autoras mais lidas da atualidade, Colleen Hoover. Com data de lançamento marcada para 23 de outubro, a direção é assinada por Josh Boone, conhecido por seu trabalho em “A Culpa É Das Estrelas” e a autora da obra original, Colleen Hoover, atua como produtora executiva.

Com um elenco certeiro, que inclui Mckeena Grace, a trama narra a história de Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha Clara (Mckenna Grace) enquanto elas precisam lidar com o que ficou após um acidente devastador revelar uma traição chocante e forçá-las a confrontar segredos da família, redefinir o amor e se redescobrir, ou seja, uma história sobre crescimento, resiliência e auto descoberta após uma tragédia. Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Clancy Brown completam o elenco.