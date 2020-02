‘The Walking Dead’: Estratégias são discutidas em teaser da 10ª temporada

Reprodução/YouTube Série retorna com episódios inéditos no dia 23 de fevereiro



A Fox liberou neste domingo (2) o teaser de retorno da 10ª temporada de “The Walking Dead“. O vídeo apresenta Negan discutindo sobre o espião infiltrado no acampamento, além da união de Carol e Daryl para sobreviver.

Após o recesso de fim de ano, a série retorna com episódios semanais no dia 23 de fevereiro, sendo o primeiro deles intitulado “Squeeze”. A sinopse descreve o retorno com “As comunidades estão relutantemente respeitando os limites que lhes foram colocados”.

Apesar dos deslizes de audiência, “The Walking Dead” segue como uma das principais produções da AMC. Em abril, estreia o segundo spin-ff do programa com a nova geração nascida após o apocalipse zumbi, “World Beyond“.

Veja o teaser: