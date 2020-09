‘WandaVision’ estreia ainda em 2020, anuncia Disney+

Série inédita da Marvel não teve produção afetada pela pandemia de coronavírus e segue no calendário de lançamentos deste ano

Reprodução/YouTube Série sobre os heróis Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) ainda não ganhou data de estreia no streaming



A pandemia de coronavírus mexeu com os principais lançamentos audiovisuais deste ano, mas a série “WandaVision“, do Disney+, segue prevista para 2020. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming em vídeo de divulgação sobre as estreias do último trimestre do ano. Ainda sem data oficial, “WandaVision” será a primeira série televisiva da Marvel a chegar para os fãs, que ainda aguardam “Falcão e o Soldado Invernal”, novamente adiada e que deve estrear somente no próximo ano. “WandaVision” vai acompanhar os heróis Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) e, sem muitos detalhes revelados, a expectativa é que a trama explore os eventos da Dinastia M, arco dos quadrinhos em que a Feiticeira cria realidades paralelas utópicas para ela e demais membros dos Vingadores.