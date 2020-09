‘Bom dia, Verônica’: Tainá Müller quer ajudar mulheres em série da Netflix; veja o trailer

Produção vai adaptar romance policial homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes

Reprodução/YouTube Escrivã vai confrontar delegados para salvar mulheres vítimas de agressores



A Netflix divulgou o primeiro trailer de “Bom dia, Verônica”, série nacional estrelada por Tainá Müller. Na trama, uma escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo mergulha em duas investigações repletas de suspense e ação para ajudar as vítimas da violência e da injustiça. A produção é baseada no romance policial homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes, e tem trilha sonora assinada por Dado Villa-Lobos e Roberto Schilling. A série estreia no dia 1º de outubro no catálogo do streaming.

Veja o trailer: