‘Wandinha’: Série de Tim Burton ganha teaser e Jenna Ortega aparece caracterizada; assista

Produção também conta com Catherine Zeta-Jones como Morticia e Luis Guzmán como Gomez

Divulgação/Netflix Jenna Ortega vai protagonizar a série 'Wandinha', dirigida por Tim Burton



A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 6, o primeiro teaser de “Wandinha”, nova série da plataforma de streaming dirigida pelo aclamado Tim Burton. A série solo de uma das integrantes da exótica Família Addams será protagonizada por Jenna Ortega, de “Pânico 5” e “Você”, sendo essa a primeira vez que a atriz aparece caracterizada como a personagem-título da série. Wandinha e toda a Família Addams foi criada pelo cartunista americano Charles Addams para a revista The New Yorker. Os personagens se tornaram populares e, em 1964, virou uma sitcom. Desde então, foram lançados mais dois filmes, duas animações e um espetáculo da Broadway – que atualmente está em cartaz no Brasil – inspirados na criação de Charles.

No primeiro seriado dessa macabra família, Wandinha era retratada como a mais doce dos Addams, mas isso mudou no filme de 1991 dirigido por Barry Sonnenfeld, isso porque o cineasta transformou a filha de Gomez e Morticia em uma jovem sádica e inexpressiva. A nova personalidade de Wandinha fez tanto sucesso que ela se tornou uma das personagens mais populares da franquia. Na série da Netflix, a jovem frequenta um internato chamado Academia Nevermore. Segundo a Variety, é lá que ela descobre que tem poderes e passa a investigar uma matança sobrenatural ligada a sua família. No elenco, também estão Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Gomez e Isaac Ordonez como Feioso. Ainda não há previsão de estreia.