Ciclista morre após cair no rio Arrudas em Belo Horizonte

O ciclista, de 32 anos, morreu após sofrer uma queda de nove metros às margens do rio Arrudas, em Belo Horizonte . O jovem participou momentos antes do, onde foliões festejam pedalando. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle da bicicleta, colidiu contra uma mureta de proteção e caiu no rio. O Corpo de Bombeiros afirmou ter atendido a ocorrência em um local de difícil acesso, sendo constatada a morte posteriormente por um médico do Samu. O local do acidente não fazia parte do percurso do bloco, que teve seu encerramento no Viaduto Santa Tereza, cerca de 1,5km distante do ponto onde o socorro foi solicitado. A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou estar apurando as circunstâncias da morte e aguarda a conclusão dos laudos periciais para dar seguimento ao caso.