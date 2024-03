Wanessa Camargo busca reconciliação com Alane durante festa do ‘BBB 24’ e irrita Yasmin Brunet

Atriz não gostou de ver a aliada conversando com a pessoa com quem teve uma briga no reality show

Reprodução/Globoplay Wanessa Camargo e Yasmin Brunet conversam durante festa do "BBB 24"



Na festa desta sexta-feira, 1º, do “Big Brother Brasil 24”, Wanessa Camargo busca reconciliação com Alane após desentendimento. Durante uma festa, a cantora conversou com Yasmin Brunet sobre a briga que teve com a bailarina ao longo da semana. O desentendimento ocorreu após Alane perder estalecas, resultando em uma discussão envolvendo as três participantes. Wanessa expressou para a aliada sua preocupação em relação à possibilidade de a participante do grupo rival pensar que ela estava debochando da situação durante a briga. Mais tarde, a cantora conversou com Alane, dizendo que ainda tem consideração por ela, mas ressaltou que Davi “morreu” para ela no reality show.

Durante a conversa com Yasmin, Wanessa destacou que Alane possui um bom coração, enquanto a atriz enfatizou a importância da convivência harmoniosa no programa. A cantora expressou sua frustração por ser mal interpretada durante a discussão, afirmando que não gostaria de ser vista de forma negativa. Por outro lado, a filha de Zezé di Camargo se mantém irredutível quanto a Davi. “Fiquei magoada com o negócio do Davi porque ele é muito maldoso. Desculpa, eu falar isso porque você é amiga dele. Eu sei o que vejo no Davi, você não vai ver, eu sei que vejo nele”, disse Wanessa para Alane. A paraense defendeu o aliado: “Não o vejo assim”. A aproximação entre Wanessa e Alane deixou Yasmin ressabiada. A atriz disse durante a festa que pode rever sua aliança com a cantora.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA