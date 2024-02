Cantora descarta a possibilidade de reconciliação com o funkeiro e muda foco no jogo: ‘Davi virou segundo lugar’

Reprodução / Globoplay Wanessa Camargo revela que MC Bin Laden se tornou seu principal alvo no 'BBB 24'



A cantora Wanessa Camargo revelou que o colega MC Bin Laden se tornou seu principal alvo no “BBB 24“. Após semanas seguidas votando no Pipoca Davi – que enfrentam o paredão da semana – a filha de Zezé di Camargo admitiu ter mudado sua estratégia de jogo: “Bin virou meu alvo principal, esquece Davi. Davi virou segundo lugar”. A mudança repentina ocorre após descobrir que recebeu voto do funkeiro e, segundo Wanessa, é um situação sem chances de reconciliação. “De jeito nenhum, para mim, já foi. Eu dou duas conversas. É assim, no máximo, já acabou”. Mais tarde, em uma conversa com Yasmin e Lucas Henrique, Wanessa confessou que não confiava mais em Bin Laden.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA