Wanessa compara Davi a Juliette e Lucas Penteado e expressa preocupação no ‘BBB 24’

Cantora analisou a possível visão do público sobre as atitudes do pipoca no reality show

Reprodução / Globoplay Wanessa também comparou o jeito de Beatriz com o de Juliette e apontou a semelhança na situação entre as jogadoras



A cantora Wanessa Camargo expressou sua preocupação de que o público do ‘BBB 24‘ esteja vendo o pipoca Davi como “uma Juliette”. Em conversa com a modelo Yasmin Brunet na madrugada desta terça-feira, 6, a filha de Zezé di Camargo disse ter certeza sobre a percepção. “Tenho certeza de que tem gente vendo o Davi como uma Juliette ou um Lucas”, em também referência ao ator Lucas Penteado, que desistiu de sua participação na edição de 2021 – a mesma de Juliette – após ser isolado no reality show e protagonizar embates com Karol Conká.

Wanessa também comparou o jeito de Beatriz com o de Juliette e apontou a semelhança na situação entre as jogadoras: “Recriminam o jeito dela, foi igualzinho com a Juliette. (…) Ela tinha esse jeito expansivo que muita gente não entendia, parecido com o da Bia”, completou em fala para Yasmin, que disse não concordar com a colega. A cantora apontou, durante dinâmica do “Sincerão”, considerar Davi um participante que “joga sujo”. Em seu tempo de explicação, a participante do Camarote acusou o colega de manipulação e de provocar outros membros da casa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA