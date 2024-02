Principe Harry irá visitar o pai no Reino Unido após Charles III ser diagnosticado com câncer

Ainda não se espera que a doença obrigue a convocação de conselheiros de Estado, que substituem o monarca caso este fique incapacitado

Daniel LEAL / AFP Príncipe Harry, duque de Sussex, da Grã-Bretanha, chega ao Royal Courts of Justice, o Supremo Tribunal da Grã-Bretanha, no centro de Londres, em 6 de junho de 2023



O filho mais novo do Rei Charles III, príncipe Harry, irá ao Reino Unido visitar seu pai após ele ter sido diagnosticado com câncer. Harry está afastado da família real britânica e mora na Califórnia, nos Estados Unidos, com a esposa Meghan Markle e seus dois filhos. O duque de Sussex pode inclusive viajar nesta segunda-feira, 5, para Londres, de acordo com o jornal Daily Telegraph. Harry, de 39 anos, conversou com seu pai ao telefone e logo depois começou a fazer planos para sua viagem, apesar de seu distanciamento nos últimos anos, por conta das polêmicas envolvendo seu casamento com Meghan, que não acompanhará o marido na visita. Ainda não se espera que a doença de Charles III obrigue a convocação de conselheiros de Estado, que substituem o rei caso este fique incapacitado. Um porta-voz de Buckingham confirmou à imprensa que a rainha Camilla “continuará com um programa completo de atividades públicas” durante o tratamento do rei, assim como os demais membros ativos da família real continuarão com os seus compromissos e poderão representar Charles III em alguns eventos, se necessário.

*Com informações da EFE