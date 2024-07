Warner anuncia estreias de ‘Coringa: Delírio a Dois’, ‘Beetlejuice’, novo ‘Senhor dos Anéis’ e ‘Superman’

Cinco filmes do estúdio estão previstos para lançarem ainda este ano

Divulgação/Warner "Coringa: Delírio a Dois" lança dia 3 de outubro



Faltando poucos meses para o ano acabar, a Warner promete muitas emoções com mais novidades nas telonas, com produções aguardadas pelo público. Confira:

Os Fantasmas ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Direção: Tim Burton

Roteiro: Alfred Gough & Miles Millar

Elenco: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, com Jenna Ortega, e Willem Dafoe

Lançamento: 5 de setembro

Superman: a História de Christopher Reeve

A história de Christopher Reeve é de uma ascensão surpreendente de ator desconhecido a estrela de cinema icônica, e sua interpretação clássica de Clark Kent/Superman estabeleceu a referência para os universos cinematográficos de super-heróis que dominam o cinema hoje. Reeve interpretou Superman em quatro filmes e atuou em dezenas de outros papéis que reiteraram seu talento e alcance como ator, antes de se ferir em um acidente de equitação quase fatal em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois de se tornar tetraplégico, ele se tornou um líder carismático e ativista na busca de uma cura para lesões na medula espinhal, bem como um defensor apaixonado dos direitos e cuidados das pessoas com deficiência – tudo isso enquanto continuava sua carreira no cinema na frente e atrás das câmeras e se dedicava à sua amada família.

Dos diretores de “McQueen”, Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, o documentário inclui filmes caseiros íntimos inéditos e um tesouro extraordinário de material de arquivo pessoal, bem como as primeiras entrevistas filmadas, estendidas, com os três filhos de Reeve sobre seu pai, e entrevistas com os atores de Hollywood de primeira linha, colegas e amigos de Reeve. O filme é uma narrativa cinematográfica comovente e vívida da notável história de Reeve.

Direção: Ian Bonhôte & Peter Ettedgui

Roteiro: Peter Ettedgui, coescrito por Ian Bonhôte, Otto Burnham

Lançamento: 17 de outubro

Coringa: Delírio a Dois

Em Coringa: Delírio a Dois, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Direção: Todd Phillips

Roteiro: Scott Silver & Todd Phill

Baseado nos personagens da DC

Elenco: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Steve Coogan, Harry Lawtey, Leigh Gill, Ken Leung, Jacob Lofland, Bill Smitrovich, Sharon Washington

Lançamento: 3 de outubro

Operação Natal

Depois que o Papai Noel – codinome: RED ONE – é sequestrado, o chefe de segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo (Chris Evans) em uma missão internacional e cheia de ação para salvar o Natal.

Direção: Jake Kasdan

Roteiro: Chris Morgan

Elenco: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons

Lançamento: 7 de novembro

O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim

Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim conta o destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo, o lendário nono Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, inteligente e implacável lorde Dunlending, em busca de vingança pela morte de seu pai, obriga Helm e seu povo a uma última e ousada estratégia, buscando refúgio na antiga fortaleza de Hornburg – que mais tarde será conhecida como o Abismo de Helm. Em uma posição cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve se armar de coragem para liderar a resistência contra um inimigo mortal disposto a destruir tudo e todos que encontrar em seu caminho.

Direção: Kenji Kamiyama

Roteiro: Jeffrey Addiss & Will Matthews, Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou

Baseado nos personagens criados por J.R.R. Tolkien

Elenco: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto, Lorraine Ashbourne, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna, Janine Duvitski

Lançamento: 12 de dezembro