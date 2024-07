Maníaco do Parque tem data de estreia e primeiro teaser revelados pelo Prime Video

Serviço de streaming apresenta teaser intrigante e data de estreia do aguardado filme, prometendo uma experiência cinematográfica intensa e cativante

Divulgação/Prime Video Giovanna Grigio e Silvero Pereira estrelam "Maníaco do Parque", uma imersão cinematográfica na caçada ao notório serial killer de São Paulo



O Prime Video surpreendeu os cinéfilos ao divulgar a data de lançamento e o primeiro teaser do filme “Maníaco do Parque”, uma produção original que promete mexer com os nervos do público. Este eletrizante longa-metragem, estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, estreia no serviço de streaming em 18 de outubro, enriquecendo o catálogo da assinatura Amazon Prime com mais uma obra imperdível. Assinantes Prime no Brasil podem esperar um pacote completo de benefícios, combinando entretenimento de alta qualidade com conveniência e economia.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O teaser, lançado hoje, nos introduz a Elena (Giovanna Grigio), uma destemida jornalista determinada a desmascarar o famigerado serial killer conhecido como Maníaco do Parque. Ambientado na vibrante e tumultuada São Paulo de 1998, o filme acompanha a exaustiva perseguição ao motoboy Francisco de Assis Pereira (Silvero Pereira), que aterrorizou a cidade ao atacar 23 mulheres, levando à morte de dez delas. O vídeo destaca a intensa cobertura midiática da época e os desafios pessoais que a jovem repórter enfrenta ao se deparar com um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira.

Confira o teaser abaixo:

Com um elenco de peso que inclui Marco Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas, “Maníaco do Parque” promete uma narrativa envolvente e profunda. Sob a direção habilidosa de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga, o filme conta com um roteiro afiado de L.G. Bayão, baseado na minuciosa pesquisa da jornalista investigativa Thaís Nunes. Prepare-se para uma viagem ao coração de um dos episódios mais sombrios da história recente do Brasil, onde jornalismo e justiça se entrelaçam numa busca implacável pela verdade.