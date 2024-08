Warner Bros revela trailer de documentário sobre Christopher Reeve, o eterno Superman

Mergulhe na vida do ator no documentário que explora desde sua ascensão ao estrelato como Superman até sua luta incansável pela vida após um trágico acidente, com depoimentos e imagens inéditas

Reprodução/ Warner Bros. Pictures Brasil Christopher Reeve em uma das imagens inéditas do documentário, ao lado de Robin Williams, que foi seu grande amigo na vida real



A Warner Bros. Pictures surpreendeu os fãs com o lançamento do trailer de “Super/Man: A História de Christopher Reeve”, um documentário profundamente tocante que desvenda os bastidores da vida do ator que se tornou um ícone ao interpretar Superman. O filme promete revelar detalhes nunca antes contados, oferecendo um olhar íntimo e inédito sobre a jornada pessoal e profissional de Reeve.

O trailer nos transporta por uma linha do tempo emocional, que vai desde os primeiros dias de Reeve como um ator desconhecido até sua ascensão meteórica ao estrelato global. Entre as cenas apresentadas, destacam-se registros históricos, entrevistas com amigos próximos como Susan Sarandon e Glenn Close, além de depoimentos profundamente pessoais de seu filho, Will Reeve, e de sua esposa, Dana Reeve. Um dos momentos mais emocionantes do vídeo é a lembrança da forte amizade que uniu Reeve ao comediante Robin Williams, uma relação que transcendeu as telas.

O documentário não se limita a contar a história de um astro de Hollywood, mas sim a trajetória de um homem que, após um acidente trágico de equitação em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo, transformou sua vida em uma missão maior. Reeve não apenas continuou a atuar e dirigir, como também se tornou um dos maiores defensores dos direitos das pessoas com deficiência, lutando incansavelmente por avanços na pesquisa de lesões na medula espinhal.

“Super/Man: A História de Christopher Reeve” tem estreia marcada para 17 de outubro nos cinemas brasileiros e será lançado em versões acessíveis, garantindo que essa história inspiradora alcance o maior número possível de espectadores.