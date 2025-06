Warner Brothers Discovery se dividirá em duas empresas para desenvolver streaming

A cisão resultará em entidades separadas com capital aberto no mercado financeiro: Streaming & Studios e Global Networks

Divulgação/Warner Bros. Discovery Streaming & Studios incluirá os acervos da HBO e da Warner Brothers



O grupo Warner Brothers Discovery anunciou, nesta segunda-feira (9), que vai se dividir em duas empresas para expandir os negócios no setor de streaming e, ao mesmo tempo, maximizar o valor dos produtos tradicionais de notícias e entretenimento. Essa cisão, cuja conclusão está prevista para meados de 2026, sujeita à aprovação regulatória, resultará em duas entidades separadas com capital aberto no mercado financeiro: Streaming & Studios e Global Networks, segundo um comunicado.

Streaming & Studios incluirá os acervos da HBO e da Warner Brothers, além de estúdios de produção de televisão e cinema e parques temáticos. O empreendimento se concentrará no crescimento da HBO Max, que atualmente está presente em 77 mercados, segundo a nota à imprensa da empresa.

A Global Networks abrigará a Discovery, CNN e TNT Sports, conhecidas por sua cobertura de eventos ao vivo. Esse grupo atinge 1,1 bilhão de espectadores em 200 países e territórios, com a maior parte de sua receita proveniente de assinaturas de TV a cabo, setor em contração há vários anos.

Segundo a empresa especializada IBIS World, o número de assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos caiu de 105 milhões em 2010 para 66 milhões em 2024 (-37%). No mesmo período, a audiência da CNN caiu 15% e, nos Estados Unidos, o canal foi assistido por uma média de 481 mil pessoas no ano passado. A cisão da WDB, projetada para permitir que cada empresa “maximize seu potencial”, é o reflexo mais recente da transformação deste mercado pelo streaming.

O CEO da Warner Brothers Discovery, David Zaslav, será o responsável pela área de streaming, enquanto o diretor financeiro do grupo, Gunnar Wiedenfels, liderará a Global Networks. “Ao operarmos como duas empresas distintas e simplificadas no futuro, estaremos capacitando essas marcas icônicas com um enfoque mais preciso e a flexibilidade estratégica de que precisam para competir de forma mais eficaz no atual cenário de mídia em constante evolução”, disse Zaslav.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As ações da Warner Brothers Discovery subiram 10,3% nas operações desta manhã na Bolsa de Nova York. A estratégia de cisão de negócios está em alta no setor de televisão. Em novembro, a operadora de TV a cabo americana Comcast anunciou a criação de uma nova empresa para abrigar seus canais de televisão, incluindo CNBC e MSNBC.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório