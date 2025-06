Jon Vlogs é preso na Croácia após se envolver em briga em uma boate

Influenciador também está sob investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets; ele foi convocado para depor, mas não compareceu

Reprodução/Instagram/@jonvlogs O influenciador é conhecido por ser o criador da plataforma Jonbet



O influenciador digital Luan Kovarik, popularmente conhecido como Jon Vlogs, foi detido na Croácia após se envolver em uma briga em uma boate. Juntamente com ele, seus amigos Marco Antônio, Marco Vergara e Bruce Johnson também foram presos. Henrique Silva, que estava no grupo, foi liberado após realizar o teste do bafômetro, enquanto Jon Vlogs se negou a fazer o exame e acabou se ferindo durante uma confusão com seguranças e posteriormente com policiais. A fiança para a liberação do grupo foi fixada em 200 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 1.270. No entanto, não há informações sobre o pagamento desse valor até o momento.

Atualmente, Jon Vlogs também está sob investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ele foi convocado para depor, mas não compareceu. O influenciador é conhecido por ser o criador da plataforma Jonbet e, possivelmente, um dos donos da Blaze, uma casa de apostas que utiliza influenciadores para promover seus serviços.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA