Wesley Snipes quebra dois recordes mundiais após retorno de Blade em ‘Deadpool & Wolverine’

Chris DELMAS / AFP



Wesley Snipes quebrou dois recordes mundiais no Guinness Records, após retornar de surpresa como Blade em “Deadpool & Wolverine”. O personagem de live actions é agora o que existe há mais tempo no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e também o com a maior distância de tempo entre aparições em filmes da Marvel.

Tendo começado como Blade em Blade: O Caçador de Vampiros (1998), Snipes reapareceu em 2024 como o famoso meio-vampiro no último lançamento da franquia, que conta com Ryan Reynolds e Hugh Jackman no elenco, o que concretizou o tempo de existência do personagem nos live actions da Marvel em quase 26 anos. O ator ultrapassou o colega de elenco Hugh Jackman, que interpreta Wolverine desde o filme X-Men, de 2000.

O outro recorde, antes dominado pelo intervalo de 17 anos de Alfred Molina (intérprete do Doutor Octopus), por suas aparições em Homem-Aranha 2 (2004) e Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2021), agora também é do ator de 61 anos: Snipes completou 19 anos entre a as obras como o caçador de vampiros.

Em suas redes sociais, o ator brincou com o anúncio: “Eu ganho um certificado também?”, escreveu Snipes, em inglês. Ele compartilhou a foto da notícia, veiculada pelo próprio site do Guinness.

publicado por Tamyres Sbrile