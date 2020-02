‘Westworld’ ganha pôster sinistro para 3ª temporada; série retorna em março

Reprodução/Twitter 3ª temporada da série estreia dia 15 de março na HBO



A série “Westworld” ganhou um pôster sinistro nesta quarta-feira (12) para lembrar a estreia da 3ª temporada, que acontece no dia 15 de março na HBO.

Na imagem, um esqueleto metálico de robô aparece caído no chão com a frase: “Livre-arbítrio não é de graça”. A foto tem tudo a ver com os próximos episódios da produção, já que os anfitriões se libertaram do parque e adentrarão o mundo real na trama.

Apesar de não ter a sinopse oficial revelada, os fãs sabem que Aarol Paul terá um personagem de destaque no novo ano, pois ele apareceu no primeiro trailer divulgado.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson e Jeffrey Wright retornam aos seus papéis originais. Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher, Jr., Michael Ealy e Tommy Flanagan completam o elenco.

A 3ª temporada de “Westworld” contará com apenas oito episódios, dois a menos do que as anteriores.