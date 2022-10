‘Wicked’ retorna ao Brasil em 2023 totalmente repaginado; saiba detalhes

Myra Ruiz e Fabi Bang novamente irão protagonizar o musical que, desta vez, não será uma réplica da produção da Broadway

Divulgação/Jairo Goldflus Myra Ruiz e Fabi Bang voltam a protagonizar o musical 'Wicked' em 2023



O fenômeno “Wicked” retorna ao Brasil em 2023. O anúncio foi feito durante o show “Fabi & Myra – Broadway in Concert”, que aconteceu na última terça-feira, 18, no Teatro Santander, local que receberá a nova montagem do musical. A grande diferença dessa nova produção é que, ao contrário do espetáculo de 2016, ele não será uma réplica do show da Broadway. Isso significa que texto e músicas serão mantidos, mas cenários, figurinos, perucas e coreografias serão originais. Além disso, a clássica cena em que a Elphaba voa será recriada. Essa autorização de Stephen Schwartz, criador do espetáculo, de uma montagem não réplica de “Wicked” demonstra uma confiança no teatro musical brasileiro, isso porque essa é a segunda versão em moldes originais feita no mundo, sendo a primeira na Alemanha. Zeloso com sua obra, Schwartz vai acompanhar tudo de perto e vem ao Brasil para auxiliar na escalação do elenco. O Instituto Artium de Cultura, em parceria com o Atelier de Cultura – responsável pelos espetáculos como “Escola do Rock”, “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, “Annie” e “Evita Open Air” –, é o atual responsável por essa nova montagem. A produtora já prometeu ao público uma mega produção.

A montagem de 2016, da T4F, é um grande marco no teatro musical brasileiro, pois deu espaço para a formação de uma sólida fanbase que, desde o encerramento da primeira temporada do musical, pede o retorno do espetáculo. A parceria de sucesso será repetida. Myra Ruiz voltará a viver Elphaba e Fabi Bang novamente será Glinda. O que muda é a relação das protagonistas, que não se conheciam na primeira montagem do musical. Agora, elas são grandes amigas e comadres – Myra é madrinha da filha de Fabi. “A gente já se entende pelo olhar. Existe uma química, uma afinidade e uma cumplicidade muito presente e isso, sem dúvidas, reflete no que a gente propõe no palco”, disse a intérprete de Glinda à Jovem Pan. “Temos confiança. As personagens possuem muita troca em cena, são duas mulheres fortes que querem brilhar juntas”, completou Myra. A atriz que recentemente viveu Evita se questionou se deveria aceitar interpretar Elphaba novamente, uma vez que a primeira montagem já foi emblemática, mas ao receber o convite percebeu que essa seria uma uma oportunidade de voltar com mais experiência e fazer o espetáculo de uma forma mais leve: “Estou empolgada, não estou com medo”. Myra tinha 23 anos na produção de 2016, sendo uma das atrizes mais jovens do mundo a assumir o papel da bruxa.

O espetáculo antecede os acontecimentos de “O Mágico de Oz” e é focado na história de Elphaba, bruxa que sofre discriminação por ser verde, e Glinda, uma jovem engraçada e popular que pratica bullying com personagem de Myra. Assim que se conhecem, o ódio é imediato, mas essa relação se transforma durante a trama, que no seu desenrolar desmistifica os rótulos de “bom” e “mau” que cercam as protagonistas. Desde seu lançamento, “Wicked” é um sucesso na Broadway e já está em cartaz há quase 20 anos. A história ganhará um filme, que será dividido em duas partes e terá Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda. Na visão de Myra, o sucesso de Wicked está atrelado a sua composição: “É um espetáculo pop que chega nas pessoas que não se sentem pertencentes a sociedade”. Fabi concorda: “A complexidade dessas personagens principais gera uma identificação com o público”. No Brasil, a nova montagem do musical estreia no dia 9 de março de 2023 e a venda de ingressos já está aberta.

